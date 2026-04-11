Incidente sulla superstrada | una persona perde la vita traffico rallentato
Nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 tra Bari e Brindisi si è verificato un incidente che ha causato il decesso di una persona. Il traffico lungo la carreggiata è rallentato a causa dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.
BRINDISI - Tragico incidente nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 che collega Bari a Brindisi: una persona ha perso la vita. Stando alle prime informazioni raccolte sarebbero due i veicoli coinvolti, uno ha preso fuoco. Sul posto vigili del fuoco, ambulanze del 118 e.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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