Incidente sulla superstrada | una persona perde la vita traffico rallentato

Nella serata di oggi, sabato 11 aprile, sulla strada statale 379 tra Bari e Brindisi si è verificato un incidente che ha causato il decesso di una persona. Il traffico lungo la carreggiata è rallentato a causa dell’incidente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo non è stato possibile salvare la vittima. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi.