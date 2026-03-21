Incidente a Milano scontro tra moto e taxi in viale Corsica morti i due centauri 20enni ferito il tassista - VIDEO

A Milano, in viale Corsica, si è verificato uno scontro tra una moto e un taxi. Nella collisione sono deceduti due giovani di 20 anni, entrambi centauri, mentre il conducente del taxi è rimasto ferito. Secondo le prime ricostruzioni, la moto avrebbe attraversato probabilmente con il rosso, mentre percorreva viale Campania in direzione di piazzale Corvetto.

Secondo una prima ricostruzione, la moto, forse passata con il rosso, stava percorrendo viale Campania verso piazzale Corvetto. All’altezza dell’incrocio il mezzo si è scontrato con un taxi che proveniva da corso XXII Marzo ed era diretto verso viale Forlanini Due giovani di circa 20 anni han. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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