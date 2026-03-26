Investita una persona sulla linea Roma – Nettuno | treni fermi circolazione sospesa verso Napoli

Nel primo pomeriggio, lungo la linea ferroviaria tra Roma e Nettuno, una persona è stata investita sui binari. L’incidente si è verificato intorno alle 13, causando l’interruzione della circolazione dei treni diretti verso Napoli. Attualmente, i treni sono fermi e la circolazione ferroviaria sulla tratta è sospesa fino a nuove disposizioni.

Una persona è stata investita lungo la tratta che collega la Capitale a Nettuno: l'incidente è avvenuto verso le 13. Circolazione sospesa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Circolazione treni sospesa sulla Roma-Firenze nel Fiorentino per verifiche lineaCircolazione dei treni temporaneamente sospesa dalle 7:15 tra Incisa e Rignano sull’Arno, nel Fiorentino, sulla linea convenzionale Roma – Firenze... Treni, linea Firenze-Viareggio: persona investita a Prato, circolazione bloccataPRATO – Circolazione ferroviaria sospesa tra Prato e Pistoia nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Investita una persona sulla linea Roma... Temi più discussi: Treni: una persona investita, sospesa la circolazione tra Monza e Arcore; Travolto da un treno a Rogoredo, morto un uomo: ritardi e circolazione in tilt; Milano Rogoredo, traffico ferroviario in tilt: morto un uomo investito da un treno; Muore investito da un treno Frecciarossa alla stazione. Tragedia alla stazione, una persona muore investita dal trenoTragedia questa mattina alla stazione ferroviaria di Ancona. Una persona di circa 50 anni, straniera, è stata investita da un Frecciarossa 8806 in transito nello scalo, partito da Pescara alle 6 e dir ... cronachefermane.it Treni Roma Termini-Cassino, una persona investita: chiusa la linea, bus sostitutivi per i pendolariUna persona è stata investita sulla tratta ferroviaria tra Roma Termini e Cassino. E subito la circolazione dei treni è stata bloccata, andando in tilt. E’ successo poco dopo le 19 di venerdì tra le ... roma.corriere.it Barletta, fu investita sulle strisce pedonali: muore dopo un mese x.com Non ce l'ha fatta Flora Rinella, la donna investita sulla Litoranea di Levante a Barletta: il decesso dopo 40 giorni di ricovero #puglia #bat #barletta #incidente #decesso #cronaca - facebook.com facebook