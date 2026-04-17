Una persona investita da un treno lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona

Nel pomeriggio, tra le stazioni di Loreto e Varano, una persona è stata investita da un treno, causando l’interruzione temporanea della circolazione sulla linea ferroviaria Pescara-Ancona. A partire dalle 12:40, i treni hanno iniziato a riprendere gradualmente il servizio. La situazione è stata monitorata dalle autorità ferroviarie, che hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione.

Circolazione ferroviaria in graduale ripresa lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona dalle ore 12:40 dopo l'investimento di una persona fra le stazioni di Loreto e Varano.Proseguono gli accertamenti di rito da parte delle Autorità competenti giunte sul posto. Abbonati per leggere i nostri.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Donna investita da un treno, è morta: sospesa la circolazione ferroviaria tra Pescara e MontesilvanoUna donna ha perso la vita questo pomeriggio, domenica 8 febbraio 2026, investita da un treno nei pressi di Santa Filomena, frazione tra Pescara e... Persona investita da un treno in stazione a Sesto San Giovanni: circolazione ferroviaria in tiltNel pomeriggio di oggi una persona è stata investita da un treno nella stazione di Sesto San Giovanni, nel Milanese. Contenuti utili per approfondire Si parla di: E' caos treni dopo la frana: da Bologna convogli deviati. Una persona investita da un treno lungo la linea ferroviaria Pescara-AnconaCircolazione ferroviaria in graduale ripresa lungo la linea ferroviaria Pescara-Ancona dalle ore 12:40 dopo l'investimento di una persona fra le stazioni di Loreto e Varano. Proseguono gli ... ilpescara.it Tragedia sulla linea ferroviaria: persona investita da un trenoCircolazione sospesa Tragedia lungo la linea ferroviaria Ancona a Pescara all'altezza della stazione metropolitana di Camerano dove una persona è stata investita da un convoglio in transito. Al moment ... youtvrs.it