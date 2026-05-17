Durante le trattative in corso, l'allenatore della squadra potrebbe proporre un modulo di gioco ispirato a quello di Gasperini. Nel frattempo, un altro dirigente è stato associato a una figura già nota nel mondo calcistico. La stagione appena conclusa si è caratterizzata per risultati a tratti positivi e altri deludenti, evidenziando le difficoltà di una formazione che alterna momenti di successo a brusche cadute. La dirigenza continua a valutare le scelte da adottare per il futuro.

John Elkann non vuole essere ricordato come il faccione più perdente della storia della Juventus. La stagione che sta per finire racconta ancora una volta di una Vecchia Signora altalenante, dove i picchi si alternano a grosse ricadute. Non c’è mai stata una continuità, semmai un filotto illusorio che non ha mai reso competitiva la squadra più titolata in Italia. Per dire, in una settimana si è passati dall’ipotesi terzo posto – che ormai alla Continassa vedono come una specie di scudetto – al sesto che ha il sapore di profonda crisi da queste parti. Ed è così che in un amen si è rimesso tutto in discussione. Una squadra costruita male da Giuntoli e Comolli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spalletti proporrà a Elkann lo schema Gasperini: il Ranieri della Juve è Comolli

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