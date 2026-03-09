Maltempo shock terribile frana in discarica | ci sono morti e dispersi

Una terribile frana si è verificata nella discarica di Bantargebang in Indonesia, provocando la caduta di una grande massa di rifiuti. L’incidente ha causato almeno cinque vittime e diversi dispersi tra le persone presenti sul posto al momento del crollo. La situazione di emergenza ha portato le squadre di soccorso a intervenire rapidamente per recuperare le persone coinvolte e gestire i danni ambientali.

Una catastrofe ambientale e umana ha colpito la discarica di Bantargebang, in Indonesia, dove il collasso di un’imponente montagna di rifiuti ha causato almeno cinque morti e diversi dispersi. Il dramma si è consumato ieri pomeriggio, quando ore di intense precipitazioni hanno destabilizzato i colossali cumuli di scarti, trasformandoli in una massa liquida e inarrestabile che ha travolto tutto ciò che incontrava sul suo cammino. Le autorità locali riferiscono che detriti e fango hanno sepolto mezzi pesanti e postazioni di ristoro, trasformando il sito di stoccaggio in una trappola mortale per autisti e venditori ambulanti. Attualmente, oltre 200 soccorritori tra militari, polizia e volontari stanno setacciando l’area con l’ausilio di unità cinofile, nel tentativo disperato di individuare eventuali sopravvissuti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Tutto quello che riguarda Maltempo shock

