Terni Stefano Bandecchi | Usl unica problema anche per Perugia Spero sia una barzelletta

A Terni, il proprietario di un club sportivo ha commentato pubblicamente sulla proposta di unificare le aziende sanitarie locali, affermando che si tratta di un problema anche per la città vicina. Ha espresso il suo desiderio che si tratti di una battuta e ha aggiunto che la questione sta attirando l’attenzione di diverse persone. La discussione sull’argomento si sta sviluppando in modo crescente e potrebbe presto diventare di pubblico interesse.

Una questione che tiene banco, in modo trasversale e che potrebbe diventare presto argomento di pubblico dominio. L’unificazione delle due sedi Usl e la collocazione a Foligno non è stata smentita ufficialmente dalla Regione Umbria, dopo diversi interventi anche da parte dell’attuale maggioranza.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Terni, Stefano Bandecchi: "Non ha senso che l'ospedale sia fatto con fondi Inail. Sulla Ternana parole di Foresti sgradevoli"Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi si è intrattenuto ai microfoni della stampa prima della seduta del consiglio comunale di lunedì 9 febbraio. Terni, tensione tra Stefano Bandecchi e una troupe di ‘Fuori dal Coro’: “Venuti in città per fare una rissa”Momenti di tensione si sono verificati nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 19 febbraio, tra il sindaco Stefano Bandecchi e una troupe di ‘Fuori dal... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bandecchi: Faccio il nuovo ospedale, non le risse. Il 5 maggio vado all’incontro in Regione; Nuovo ospedale Terni: resta lo scontro istituzionale. Altro botta e risposta Bandecchi-Proietti; Stadio-clinica e Ternana Calcio: si litiga su tutto, i Rizzo contro Bandecchi. Proietti a muso duro; Bandecchi a processo per diffamazione sui social: assegno di 3 mila euro per chiudere la vicenda. Terni, alla riunione sull'accordo di programma assenti Regione e Usl. Ma Bandecchi: Andiamo avantiPresente il dg del Santa Maria Andrea Casciari. Il sindaco: Tuteliamo il diritto alla salute dei 245 mila cittadini di questa provincia ... corrieredellumbria.it Teatro Verdi Terni, inaugurazione 2027. Bandecchi: «Più di questo non poteva essere fatto»«Più di questo oggi non poteva essere fatto». Con queste parole il sindaco di Terni Stefano Bandecchi ha chiuso lunedì mattina il consiglio comunale ‘aperto’, convocato per discutere la richiesta di ... umbria24.it Stefano #Bandecchi è un personaggio sempre senza peli sulla lingua. Il vulcanico sindaco di Terni, ex presidente della Ternana fino al 2023, ha parlato di vari temi ed ha raccontati diversi aneddoti nel corso del podcast DoppioPasso. Il discorso è andato a - facebook.com facebook