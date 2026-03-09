Terni Stefano Bandecchi | Un milione di euro per la manutenzione straordinaria delle scuole

Il sindaco di Terni ha annunciato un investimento di un milione di euro destinato alla manutenzione straordinaria delle scuole della città. Durante un intervento pubblico, ha affermato di aver ascoltato molte affermazioni infondate sulla situazione delle strutture scolastiche, aggiungendo che alcune persone, pur conoscendo bene i fatti, preferiscono non intervenire. La cifra sarà utilizzata per interventi di miglioramento degli edifici scolastici.

Il sindaco interviene durante il Consiglio comunale: “Gli assessori sono tutti al lavoro, chi è subentrato sta facendo molto bene e ha compreso appieno quali siano le priorità e le volontà del sindaco” “Sulle scuole sento tante bugie, che arrivano anche da persone che pure dovrebbero conoscere molto bene la situazione e che forse farebbero meglio a tacere. Le scuole ternane vengono da venti anni di abbandono con bagni alla turca, porte sfondate, infiltrazioni di acqua, servizi igienici chiusi, pavimenti pericolosi. Io non ho levato soldi alle scuole, anzi li ho messi. Nella mia amministrazione sono stati spesi 18 milioni di euro in gran parte provenienti dal Pnrr con interventi strutturali, antisismici, antincendio, sugli edifici scolastici comunali. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

