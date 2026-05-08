Usl unica con sede a Foligno arriva la bocciatura dell’assemblea dei sindaci della Provincia di Terni

L’assemblea dei sindaci della provincia di Terni si è riunita ieri nella sala del consiglio provinciale di palazzo Bazzani per discutere diverse questioni, tra cui la proposta di creare un’unica Usl con sede a Foligno. Durante l’incontro sono stati affrontati anche i temi riguardanti le comunità energetiche rinnovabili (Cer). La riunione si è conclusa con una bocciatura della proposta di unificazione sanitaria.

Ha affrontato la questione dell’Usl unica l’assemblea dei sindaci della provincia di Terni che si è svolta nella giornata di ieri, 7 maggio, nella sala del consiglio provinciale di palazzo Bazzani per esaminare l’ordine del giorno, che prevedeva anche le comunità energetiche rinnovabili (Cer) e.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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