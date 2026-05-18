Nella notte a Terni, un'operazione nel centro città ha portato all'identificazione di 90 persone e all'arresto di un uomo in piazza Buozzi. Durante il blitz, le forze dell'ordine hanno trovato un'auto rubata e hanno arrestato il conducente. Due soggetti sono stati sottoposti a misure restrittive dopo essere stati identificati. La polizia ha inoltre controllato diversi locali e attività commerciali nella zona, intensificando i controlli notturni.

? Punti chiave Chi è l'uomo arrestato in piazza Buozzi con l'auto rubata?. Quali misure severe sono state applicate ai due soggetti identificati?. Come hanno operato i diversi corpi dello Stato nel centro?. Perché è stato emesso un divieto di ritorno per tre anni?.? In Breve 90 persone identificate tra largo Ottaviani e piazza Solferino durante il blitz.. Un uomo di Spello arrestato in piazza Buozzi per appropriazione indebita Lancia Y.. Un uomo riceve divieto di ritorno a Terni per tre anni.. Un cittadino egiziano riceve Daspo urbano di due anni per spaccio.. Le forze dell’ordine hanno presidiato l’area tra largo Ottaviani e piazza Solferino sabato sera, identificando 90 persone e sequestrando un veicolo rubato durante un operativo mirato alla sicurezza della movida a Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terni, blitz notturno nel centro: 90 identificati e un arresto

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