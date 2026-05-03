Nella giornata di ieri, nel centro di Bari, le forze dell’ordine hanno condotto un’operazione che ha portato all’arresto di due persone sospettate di spaccio e all’identificazione di 105 individui. Durante il blitz, sono stati impiegati cani delle unità cinofile per cercare sostanze illegali, contribuendo a trovare droga nascosta in diverse aree della zona. Tra i soggetti controllati, 47 avevano precedenti penali.

? Cosa scoprirai Chi sono i 47 soggetti con precedenti identificati durante il blitz?. Come hanno operato le unità cinofile per scovare lo spaccio?. Perché il Questore ha disposto controlli così massicci in quelle piazze?. Quali saranno le prossime zone colpite dai nuovi presidi di sicurezza?.? In Breve 105 persone identificate tra cui 47 con precedenti di polizia. Un individuo deferito per possesso illegale di coltello a serramanico. Un cittadino straniero irregolare espulso verso il CPR. Controlli ripetuti previsti nelle aree tra Piazza Umberto e Piazza Moro. Lo scorso giovedì, le forze dell’ordine hanno condotto un massiccio intervento di controllo tra Piazza Umberto e Piazza Moro a Bari, portando all’arresto di due individui per spaccio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, blitz nel centro: 2 arresti per spaccio e 105 identificati

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