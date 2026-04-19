Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine hanno effettuato un'ampia operazione di controllo nel centro di Bolzano, concentrando l'attenzione su zone considerate a rischio. Durante i controlli sono state identificate 131 persone e una è stata arrestata. L'intervento ha coinvolto numerose pattuglie che hanno perlustrato diverse aree della città, effettuando verifiche e controlli di routine.

Le forze dell’ordine hanno condotto una massiccia operazione di presidio urbano a Bolzano nella giornata di ieri, concentrando i controlli su aree considerate sensibili per la sicurezza cittadina. L’intervento coordinato ha portato all’arresto di un uomo già noto alle autorità e alla denuncia di diverse persone, con un bilancio complessivo che vede 131 individui identificati e 5 veicoli sottoposti a verifica. L’azione è stata strutturata su indicazione del Questore Giuseppe Ferrari, con l’obiettivo dichiarato di contrastare le illegalità diffuse attraverso servizi definiti ad alto impatto. Per garantire la massima copertura del territorio, è stata mobilitata una forza interforze che ha la partecipazione congiunta della Polizia di Stato, con le Squadre Volante e Mobile, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bolzano, blitz massiccio in città: 131 identificati e un arresto

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