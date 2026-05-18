I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato un uomo di 48 anni in flagranza di reato, accusato di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. L’intervento è stato avviato dopo l’allarme della vittima, che aveva segnalato una minaccia durante il tentativo di arresto. L’operazione si è svolta nel centro cittadino, dove i militari hanno fermato l’uomo subito dopo l’evento. La vicenda si è conclusa con l’arresto e l’accompagnamento in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo l’allarme della vittima. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato in flagranza un uomo di 48 anni con le accuse di tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 48enne si sarebbe introdotto nell’abitazione di una donna di 29 anni nel quartiere Cibali, aggredendola e tentando di abusare di lei. Fermato poco distante dal luogo dell’aggressione. Dopo la segnalazione, i militari dell’Arma si sono messi immediatamente sulle tracce del sospettato, riuscendo a rintracciarlo poco dopo nelle vicinanze della casa dove sarebbero avvenuti i fatti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Tentata violenza sessuale a Catania, minacciato mentre viene arrestato

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