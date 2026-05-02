Droga in casa e tentata violenza sessuale arrestato 37enne

Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Favara con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Durante l’operazione sono state trovate sostanze stupefacenti nella sua abitazione. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza, con permanenza in casa. Sul suo conto ci sono anche accuse di tentata violenza sessuale.

Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento, Michele Dubini, ha convalidato il provvedimento a carico di Pierluigi Aleo, 37 anni, di Favara, e disposto l'obbligo di dimora nel comune di residenza con permanenza in casa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Terracina, arrestato 37enne condannato per violenza sessuale aggravataTerracina, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Terracina ha arrestato un cittadino italiano di 37 anni, classe 1987, in esecuzione di un... Arrestato un 18enne. Tentata violenza sessuale e stalking. E’ ai domiciliariCi sarebbero stati anche episodi di schiaffi, insieme ad atteggiamenti dal timbro violento o, comunque, minaccioso. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano, droga nascosta in casa e nella plancia dell’auto: la Polizia di Stato arresta due persone - Polizia di Stato; Roma, scoperto dalla Polizia fortino della droga in casa: arrestato un giovane; Stretta contro lo spaccio: a Casal de' Pazzi 10 chili di hashish nascosti in casa. Caccia ai pusher su auto a noleggio; Laboratorio della droga in casa a Palermo: due arresti e maxi sequestro. Una centrale della droga in casa. Moglie e marito arrestati per spaccioLa loro casa era una vera e proprio centrale della droga. Avevano nascosto ingenti quantità di cocaina e hashish ... ilrestodelcarlino.it Roma, scoperto dalla Polizia fortino della droga in casa: arrestato un giovaneIn un’abitazione di via dei Salesiani scoperto un sistema organizzato per lo stoccaggio e la distribuzione delle sostanze ... rainews.it Escono da casa con 17 chili di ecstasy: presi La droga nascosta in un... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Maxi scambio droga-contanti in un’area di sosta a Stezzano: sequestrati oltre 32 chili di stupefacenti e 300mila euro, due arresti e perquisizioni tra Milanese e Lodigiano. x.com