Tenta una rapina prima brandendo una mini motosega poi con un coltello | arrestato

Da firenzetoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tenta una rapina brandendo prima una mini motosega, poi con un coltello. E' stato un pomeriggio movimentato quello di domenica 22 marzo in un bar di via delle Panche a Firenze. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Firenze. A dare l’allarme era stato il proprietario dell’esercizio commerciale: ha raccontato di essere stato minacciato da un 36enne giunto nel bar con una busta di plastica dalla quale aveva estratto una mini-motosega. Le Volanti di via Zara, sono accorse sul posto e hanno sorpreso l’uomo ancora all’interno dell’attività. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 36enne, intuito l’arrivo della polizia, avrebbe riposto la mini-motosega all’interno della busta e si sarebbe allontanato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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