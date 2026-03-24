Tenta una rapina prima brandendo una mini motosega poi con un coltello | arrestato

Tenta una rapina brandendo prima una mini motosega, poi con un coltello. E' stato un pomeriggio movimentato quello di domenica 22 marzo in un bar di via delle Panche a Firenze. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato di Firenze. A dare l’allarme era stato il proprietario dell’esercizio commerciale: ha raccontato di essere stato minacciato da un 36enne giunto nel bar con una busta di plastica dalla quale aveva estratto una mini-motosega. Le Volanti di via Zara, sono accorse sul posto e hanno sorpreso l’uomo ancora all’interno dell’attività. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 36enne, intuito l’arrivo della polizia, avrebbe riposto la mini-motosega all’interno della busta e si sarebbe allontanato. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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