Tenta di rapinare un ristoratore colpendolo con una bottiglia | arrestato
Oggi a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con l’aiuto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo dopo che aveva tentato di rapinare un ristoratore. Durante l’episodio, l’uomo aveva colpito la vittima con una bottiglia nel tentativo di portarle via alcuni oggetti. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e hanno fermato l’uomo sul posto. La vicenda si è conclusa con l’arresto, che è stato comunicato dalle autorità competenti.
In azione, oggi, a Salerno, i Carabinieri del Norm, Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con il supporto dalla Polizia Municipale che hanno proceduto all'arresto di N. Y. indagato per "tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale".Secondo quanto ricostruito dalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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