Tenta di rapinare un ristoratore colpendolo con una bottiglia | arrestato

Oggi a Salerno, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, con l’aiuto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo dopo che aveva tentato di rapinare un ristoratore. Durante l’episodio, l’uomo aveva colpito la vittima con una bottiglia nel tentativo di portarle via alcuni oggetti. Le forze dell’ordine sono intervenute tempestivamente e hanno fermato l’uomo sul posto. La vicenda si è conclusa con l’arresto, che è stato comunicato dalle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui