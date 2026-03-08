Voglio farla finita | 26enne minaccia di gettarsi dall’ottavo piano salvato dai carabinieri

Un giovane di 26 anni ha minacciato di gettarsi dall’ottavo piano di un edificio vicino alla stazione di Reggio Emilia. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo diverse ore di tensione e sono riuscite a convincerlo a rinunciare al gesto. L’intervento dei carabinieri ha evitato che si compisse l’insano gesto.

Reggio Emilia, 8 marzo 2026 – Ci sono volute ore, ma alla fine l'intervento dei carabinieri ha permesso di evitare un insano gesto, in zona stazione a Reggio Emilia, dove un giovane di 26 anni minacciava di gettarsi dall'ottavo piano di un palazzo. E' accaduto venerdì. Il giovane, in forte stato di agitazione, proferiva frasi sconnesse. Data la delicatezza dello scenario, è stato immediatamente attivato il protocollo per la gestione delle crisi. Un "negoziatore" dei carabinieri, pur trovandosi a distanza, è rimasto in costante contatto telefonico con i colleghi sul posto che, seguendo le indicazioni dello specialista, hanno avviato un contatto col ragazzo, parlando da una finestra vicina.