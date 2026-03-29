Cuba-Usa si negozia A trattare Raúl Castro e il suo cerchio magico

Le negoziazioni tra il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e Cuba si svolgono a un livello elevato, come ha confermato il presidente cubano in un’intervista con l’ex vicepremier spagnolo. Le discussioni coinvolgono rappresentanti di alto rango e si concentrano su questioni bilaterali di interesse comune. La notizia arriva in un momento di tensioni e dialoghi tra i due paesi, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui contenuti delle trattative.

L’Avana strangolata conferma i contatti C’è anche l’ipotesi di risarcimenti alle aziende nazionalizzate dalla Rivoluzione. La stampa accusa: «Centri di ascolto cinesi e russi». E una base c’è, ma è Guantanamo L’Avana strangolata conferma i contatti C’è anche l’ipotesi di risarcimenti alle aziende nazionalizzate dalla Rivoluzione. La stampa accusa: «Centri di ascolto cinesi e russi». E una base c’è, ma è Guantanamo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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