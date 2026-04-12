Sinner-Alcaraz finale da sogno OGGI a Monte-Carlo diretta Sky Sport Tennis e in chiaro TV8

Oggi a Monte-Carlo si svolge la finale del torneo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, due dei più giovani e promettenti tennisti del circuito. La partita mette in palio il titolo e la posizione di numero uno nel ranking ATP. L'incontro sarà trasmesso in diretta sia su Sky Sport Tennis che in chiaro su TV8, offrendo agli appassionati un appuntamento da non perdere in una giornata caratterizzata da grande attesa per questa sfida tra rivali.

In palio titolo e numero 1 ATP nella super sfida tra i due rivali. Sky regala a tutti la partita in diretta in chiaro su TV8 A Monte-Carlo sarà una domenica stellare, con la prima finale dell'anno tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Oltre al titolo del Principato, in palio c'è anche il numero 1 del ranking Atp, con Jannik che scavalcherebbe Alcaraz in classifica in caso di successo. La finale è in programma questa domenica alle ore 15 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci. Da Monte-Carlo collegamenti con Stefano Meloccaro e Flavia Pennetta. Da Milano studio di pprofondimento con Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti.🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sinner-Alcaraz, finale da sogno OGGI a Monte-Carlo (diretta Sky Sport Tennis e in chiaro TV8) Monte-Carlo: la finale in chiaro su TV8, Sinner e Alcaraz si sfidanoIl tennis di alto livello torna a dominare le schermi italiani con la diretta della finale del Rolex Monte-Carlo Masters su TV8, un canale in chiaro... Sinner-Alcaraz si vedrà su TV8 in diretta o differita? Orario finale Montecarlo, programma in chiaroNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’ultimo atto vedrà il confronto tra le prime due teste di serie, che si giocheranno anche la vetta del...