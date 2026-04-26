Il Fuorisalone 2026 ha registrato un’affluenza di circa 500 mila visitatori a Milano, con un incremento del 4,5% rispetto all’anno precedente. L’evento ha generato un indotto di 255 milioni di euro, confermando la crescita del settore. Tutti i distretti del design hanno attirato un pubblico crescente, con Brera che si conferma tra le aree più frequentate, in linea con l’aumento complessivo di visitatori in città.

C'era da aspettarselo, considerando l'enorme afflusso in città. Il Fuorisalone 2026 da record si è chiuso con numeri superiori alle previsioni, che hanno confermato Milano quale centro principale per il settore del design a livello internazionale. Durante la design week sono stati organizzati 1.300 eventi, attirando oltre 500mila visitatori, con aumento del 4.5% rispetto la scorsa edizione. Secondo i dati diffusi dal centro studi di Confcommercio l'indotto economico generato dalla manifestazione è stato di 255 milioni di euro, con una crescita del 14,7% rispetto all'anno precedente. Il quartiere di Brera è rimasto il punto di riferimento centrale della settimana con 320 appuntamenti tra showroom e spazi temporanei.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Fuorisalone 2026 da record, 500mila visitatori a Milano con una crescita del 4.5% e un indotto di 255 milioni di euro

Notizie correlate

Fuorisalone 2026 da record: 255 milioni di indotto e 500mila visitatori. Tutti i numeriL’edizione 2026 del Fuorisalone (la manifestazione diffusa parallela al Salone del Mobile) si è chiusa con numeri superiori alle previsioni,...

Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile, indotto da 255 milioni di euro: ma a spendere sono gli stranieriSecondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa - in occasione del Salone del Mobile a Milano - sarebbero i visitatori stranieri (62,4%).

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Milano – FuoriSalone 2026: INTERNI PRESENTA LA MOSTRA-EVENTO MATERIAE; Le installazioni più tecnologiche (e una da fan dei videogame) da non perdere al Fuorisalone 2026; Fuorisalone 2026: guida agli eventi da vedere nel weekend - Fuorisalone 2026: A Guide to Events in All the Districts; Milano Design Week 2026: le installazioni dell’Università Statale da non perdere. Interviste video ai designer.

Fuorisalone 2026 da record: 255 milioni di indotto e 500mila visitatori. Tutti i numeriDa Brera ai nuovi distretti, la settimana del design chiude con un impatto economico da 255 milioni di euro: ecco chi sono i 500mila visitatori che hanno invaso Milano ... milanotoday.it

Tra design, moda e cucina il Fuorisalone trasforma e accende MilanoPremiata dal pubblico l'installazione che rappresenta un labirinto giocoso e colorato dedicato alle famiglie. Centinaia gli eventi che hanno cambiato il volto della città ... rainews.it

Con il Salone del Mobile, a Milano si conclude anche il Fuorisalone, con un record di visitatori, tante code e i premi per le installazioni più votate. Resteranno aperte al pubblico fino al 30 aprile quelle alla Statale e all'Orto botanico. Servizio di Antonello Marzio - facebook.com facebook