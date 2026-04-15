L’industria italiana dei superyacht registra un incremento significativo di ordini e un fatturato che supera i 13 miliardi di euro. La leadership del settore si conferma a livello internazionale, grazie a una produzione che si distingue per qualità e innovazione. La pianificazione a lungo termine caratterizza le strategie delle aziende italiane, che preferiscono affrontare le sfide del mercato con un approccio proattivo piuttosto che reattivo.

di Paolo Galliani Non si naviga a vista perché non è nello stile di Confindustria Nautica, abituata a pianificare a lungo termine e portata a segnalarsi per una visione più proattiva che reattiva rispetto agli umori e alle fibrillazioni internazionali. Ma certo, il mondo travolto da una tsunami di follia e litigiosità bellica non aiuta: mette tutto e tutti in apnea, condizione non certo ottimale per un settore dell’economia del mare – quello del diporto – chi si trova, suo malgrado, a fare i conti con un’instabilità internazionale permanente, con tregue che non reggono nemmeno un mattino e con mercati strategici costretti a stare alla finestra in attesa di certezze diventate un lusso.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Nautica, la leadership italiana nei superyacht. Ordini record e un indotto da 13 miliardi di euro

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