Sclerosi multipla | convegno sulle migliori risposte diagnostico-terapeutiche ai bisogni dei pazienti

Si è tenuto un convegno dedicato alle strategie diagnostiche e terapeutiche per la sclerosi multipla, una condizione che rappresenta una delle principali cause di disabilità neurologica tra le persone giovani e adulte. Durante l’evento sono stati presentati gli ultimi progressi nella diagnosi e nelle terapie disponibili, con focus sulle esigenze dei pazienti. La discussione ha coinvolto specialisti provenienti da diversi centri medici.

La sclerosi multipla è una delle principali cause di disabilità neurologica nelle persone giovani e adulte. La complessità della patologia, caratterizzata da una marcata eterogeneità clinica e da un decorso cronico e imprevedibile, richiede un modello di presa in carico capace di superare la.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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