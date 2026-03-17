Infortunio Coulibaly tegola per il Lecce | c’è lesione! Ecco l’esito degli esami

Il Lecce ha annunciato che il centrocampista maliano Lassana Coulibaly ha subito una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Gli esami strumentali hanno confermato il problema, che rappresenta un ostacolo per le prossime partite della squadra. La società ha diffuso il comunicato ufficiale con i dettagli sulla condizione del giocatore.

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