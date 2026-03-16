Infortunio Mkhitaryan UFFICIALE l’esito degli esami | tegola per Chivu in vista della Fiorentina

L’attaccante dell’Inter ha subito un infortunio e gli esami hanno confermato un risentimento muscolare. La diagnosi ha portato alla sua assenza nella prossima partita contro la Fiorentina. La squadra dovrà fare a meno di lui per questa trasferta, influenzando così le scelte di formazione di Chivu. La situazione è ufficiale e i tempi di recupero non sono ancora stati comunicati.

Inter News 24 Infortunio Mkhitaryan, tegola per l’Inter: risentimento per l’armeno che salterà la trasferta di Firenze e non solo. Ultime. L’infermeria nerazzurra non accenna a svuotarsi in questo finale di stagione ad alta tensione. Dopo lo stop forzato durante la sfida contro l’Atalanta, è arrivato l’esito ufficiale degli esami strumentali per Henrikh Mkhitaryan, un verdetto che complica ulteriormente i piani di Cristian Chivu. PAROLE – « Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto questa mattina ad accertamenti strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà rivalutata nei prossimi giorni ». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Mkhitaryan, UFFICIALE l’esito degli esami: tegola per Chivu in vista della Fiorentina Articoli correlati Infortunio Mkhitaryan in Inter-Atalanta: l’esito UFFICIALE degli esamiMkhitaryan ha accusato un problema muscolare nel match contro l’Atalanta di sabato scorso. Infortunio Mkhitaryan: l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recuperoL’armeno si è fatto male nel discusso match di sabato: problema muscolare Mkhitaryan ha accusato un problema muscolare nel match contro l’Atalanta di... Una raccolta di contenuti su Infortunio Mkhitaryan Temi più discussi: ULTIM’ORA – Inter, si ferma Mkhitaryan: stop contro l’Atalanta! Per Lautaro e Calhanoglu…; Inter, problema muscolare per Mkhitaryan! La situazione; Inter, Chivu ha scelto il centrocampo: dentro Mkhitaryan, fuori Calhanoglu. E in attacco…; Lazio-Milan in chiaro e gratis in esclusiva su DAZN: appuntamento domenica 15 marzo alle 20:45. Infortunio Mkhitaryan: l’esito UFFICIALE degli esami e quando potrebbe rientrareMkhitaryan: ecco l'esito ufficiale dell'infortunio muscolare rimediato dall'armeno nel match Inter-Atalanta di sabato scorso ... interlive.it Inter, infortunio Mkhitaryan: l'esito degli esamiL'1-1 contro l'Atalanta porta con sé anche l'ansia per quanto riguarda l'infortunio di Mkhitaryan. L'armeno si è fermato nel corso del match con la Dea accusando un fastidio muscolare. Nella mattinata ... fantacalcio.it Infortunio per Mkhitaryan: problema muscolare, attesa per gli esami La partita con l’Atalanta non ha lasciato all’Inter soltanto un pareggio avvelenato e la rabbia per gli errori dell’arbitro Manganiello: nel match contro la Dea a San Siro si è fatto male He - facebook.com facebook #Inter, infortunio per #Mkhitaryan: problema muscolare, attesa per gli esami Il centrocampista era entrato all'intervallo della sfida contro l'Atalanta. Difficile il recupero per la trasferta di Firenze del prossimo weekend x.com