È stato pubblicato un avviso pubblico da parte del Comune di Milano per affidare in concessione il Teatro Ringhiera, situato in via Boifava 17 nel quartiere Abbiategrasso. Il teatro, che ha chiuso i battenti nel 2017, è attualmente soggetto a un intervento di riqualificazione. Il bando mira a individuare un gestore che possa assumere la gestione dello spazio, che rappresenta un punto di riferimento culturale per la zona. La procedura rimane aperta e disponibile online.

Milano – È online l’avviso pubblico per la c oncessione d’uso del Teatro Ringhiera di via Boifava 17, storico presidio culturale del quartiere Abbiategrasso, chiuso dal 2017 e attualmente interessato da un importante intervento di r iqualificazione. Lo annuncia il Comune in una nota. L’obiettivo, spiega Palazzo Marin o, è restituire alla città uno spazio culturale aperto, accessibile e partecipat o, capace di diventare un punto di riferimento stabile per la produzione teatrale contemporanea, la formazione, i linguaggi performativi e le attività rivolte alla cittadinanza. Al bando potranno partecipare s oggetti pubblici e privati, sia profit sia non profit , che perseguano finalità artistiche e culturali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Teatro Ringhiera, ecco il bando: il Comune cerca un gestore

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