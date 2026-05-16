Parco Ferrari si cerca un gestore estivo per il chiosco Ecco il bando

È stato pubblicato un avviso di gara che riguarda la gestione del chiosco-bar nel Parco Ferrari, con l’obiettivo di affidare la conduzione del punto di ristoro e delle attività di animazione per il periodo estivo. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle 12 di mercoledì 3 giugno. L’avviso prevede la possibilità di richiedere la concessione per la somministrazione di alimenti e bevande e di proporre un programma di iniziative da svolgere nell’area.

Si cerca un gestore per il chiosco-bar del Parco Ferrari e per le attività di animazione dell'area. C'è tempo fino alle ore 12 di mercoledì 3 giugno per presentare richiesta di concessione per la somministrazione di alimenti e bevande e per offrire nell'area un ampio programma di iniziative. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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