Cala Materdomini cerca un gestore | tre le offerte arrivate al Comune ecco chi c' è in gara

Il Comune di Brindisi ha ricevuto tre proposte per la gestione della spiaggia di Cala Materdomini. Le offerte sono state presentate da diverse realtà e ora saranno esaminate dall'amministrazione comunale. La procedura riguarda l'affidamento dell'incarico e non sono stati ancora annunciati i nomi dei soggetti coinvolti. La decisione finale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.

Sono tre le candidature pervenute al comune di Brindisi per la gestione della spiaggia di Cala Materdomini. Scadeva il 4 marzo, infatti, l'avviso pubblico per l'affidamento degli spazi e dei servizi di ristorazione ed intrattenimento. L'apertura delle buste Saranno aperte oggi alle ore 10 presso la sala Gare comunale le buste per avviare la procedura di valutazione delle offerte. Nella giornata di ieri uno dei 3 candidati ha reso pubblica la propria proposta attraverso un comunicato stampa, illustrando il progetto "Amare" del gruppo imprenditoriale il cui soggetto capofila è l'impresa Monkey di Lorenzo Cacciatore. Il raggruppamento include come partner Confcommercio Brindisi e BrindiSea.