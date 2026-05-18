Teatro Donizetti cala il sipario sulla Stagione di Prosa | 51.706 spettatori complessivi

Il sipario si è chiuso sulla stagione di prosa al Teatro Donizetti con l’ultima replica di Riccardo III, interpretato da un’attrice molto apprezzata dal pubblico. Durante gli spettacoli, il totale degli spettatori ha raggiunto 51.706 presenze. La rappresentazione si è svolta domenica pomeriggio, segnando la conclusione di un ciclo di rappresentazioni teatrali che ha visto una partecipazione consistente nel corso delle settimane. La stagione si è conclusa con questa performance, che ha attirato l’attenzione di un pubblico numeroso e variegato.

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Con l’ultima delle repliche di Riccardo III, con una magnetica Maria Paiato che ha letteralmente conquistato il pubblico, si è conclusa domenica pomeriggio la Stagione di Prosa della Fondazione Teatro Donizetti: 51.706 le presenze complessive – 5.763 gli abbonamenti – che insieme alle oltre 7.000 registrate dalla rassegna Altre Percorsi, conclusa lo scorso marzo, attestano un successo pieno. “Ancora una volta non possiamo che esprimere grande soddisfazione per questi risultati», commenta Massimo Boffelli, Direttore Generale della Fondazione Teatro Donizetti, «La Stagione di Prosa si conferma una delle nostre proposte più qualificate e qualificanti e lo dimostrano proprio l’attenzione e l’affetto del pubblico, sempre più fidelizzato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Teatro Donizetti: cala il sipario sulla Stagione di Prosa con “Riccardo III”La Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è infatti in... Cala il sipario sulla stagione del teatro Masini: tra prosa, danza e comicità oltre 20 mila presenzeCon la conclusa stagione 202526 il Teatro Masini si è confermato anche quest'anno come luogo chiave della vita culturale faentina. Teatro Donizetti, cala il sipario sulla Stagione di Prosa: 51.706 spettatori complessiviCon l’ultima delle repliche di Riccardo III, con una magnetica Maria Paiato che ha letteralmente conquistato il pubblico, si è conclusa domenica ... bergamonews.it Teatro Donizetti: cala il sipario sulla Stagione di Prosa con Riccardo IIILa Stagione di Prosa 2025-2026 della Fondazione Teatro Donizetti si conclude nel segno di Shakespeare: da sabato 9 a domenica 17 maggio è infatti in programma nel principale teatro cittadino Riccardo ... bergamonews.it