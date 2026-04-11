Firenze Teatro della Pergola | Ottavia Piccolo in Matteotti Anatomia di un fascismo
Al Teatro della Pergola di Firenze, Ottavia Piccolo recita nello spettacolo “Matteotti. Anatomia di un fascismo”. La rappresentazione si svolge con le parole di Stefano Massini e le musiche eseguite dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. L’evento ha avuto luogo in un contesto culturale e teatrale della città, attirando pubblico e media locali. L’attenzione si concentra sulla performance e sul testo rappresentato in scena.
FIRENZE – Al Teatro della Pergola, da giovedì 16 a sabato 18 aprile 2026, arriva Matteotti. Anatomia di un fascismo di Stefano Massini con Ottavia Piccolo; accompagnano le parole le musiche de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Si parte dalla testimonianza di chi c’era, ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire l’omicidio del parlamentare Giacomo Matteotti, ucciso per mano fascista. Viene evidenziato il suo coraggio e la sua denuncia. La persistenza del fenomeno del fascismo, nel tempo e nello spazio, in forme vecchie e nuove, porta a considerare quanto sia indispensabile, oggi più che mai, occuparsi della cosa...🔗 Leggi su Firenzepost.it
Matteotti, l’anatomia di un fascismo con Ottavia Piccolo e l’OmaLe parole di Stefano Massini, la voce, il gesto e la forza di Ottavia Piccolo, i suoni e la presenza corale de I Solisti dell’Orchestra Multietnica.
Matteotti, anatomia di un fascismo. Ottavia Piccolo dà voce alla storiaSTRADELLA (Pavia) La voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo guideranno stasera gli spettatori alla scoperta della vicenda esistenziale e...