Al Teatro della Pergola di Firenze, Ottavia Piccolo recita nello spettacolo “Matteotti. Anatomia di un fascismo”. La rappresentazione si svolge con le parole di Stefano Massini e le musiche eseguite dai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. L’evento ha avuto luogo in un contesto culturale e teatrale della città, attirando pubblico e media locali. L’attenzione si concentra sulla performance e sul testo rappresentato in scena.

FIRENZE – Al Teatro della Pergola, da giovedì 16 a sabato 18 aprile 2026, arriva Matteotti. Anatomia di un fascismo di Stefano Massini con Ottavia Piccolo; accompagnano le parole le musiche de I Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Si parte dalla testimonianza di chi c’era, ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire l’omicidio del parlamentare Giacomo Matteotti, ucciso per mano fascista. Viene evidenziato il suo coraggio e la sua denuncia. La persistenza del fenomeno del fascismo, nel tempo e nello spazio, in forme vecchie e nuove, porta a considerare quanto sia indispensabile, oggi più che mai, occuparsi della cosa...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, Teatro della Pergola: Ottavia Piccolo in “Matteotti. Anatomia di un fascismo”

Matteotti, l’anatomia di un fascismo con Ottavia Piccolo e l’OmaLe parole di Stefano Massini, la voce, il gesto e la forza di Ottavia Piccolo, i suoni e la presenza corale de I Solisti dell’Orchestra Multietnica.

Matteotti, anatomia di un fascismo. Ottavia Piccolo dà voce alla storiaSTRADELLA (Pavia) La voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo guideranno stasera gli spettatori alla scoperta della vicenda esistenziale e...