A Firenze, alla Pergola, è in scena “The Seer” di Milo Rau, un’opera che affronta temi legati alla società e alla violenza contemporanea. Il teatro dell’autore svizzero si distingue per un approccio che unisce elementi realistici e verosimili, creando un racconto che si inserisce nelle dinamiche sociali attuali. Lo spettacolo si propone di indagare le fragilità delle certezze di oggi, portando in scena situazioni che riflettono le tensioni della realtà.

Il teatro di Milo Rau è un teatro civile, che più di ogni altro mescola il reale e il verosimile, si insinua nelle intercapedini della contemporaneità e scandaglia la sua violenza. Il drammaturgo e regista svizzero, figura centrale della nuova produzione teatrale internazionale, stavolta mette in scena una fotoreporter che si muove sulla sabbia, "il risultato di interviste a veri fotografi di guerra", spiega l’attrice Ursina Lardi, che dà corpo al personaggio. La sabbia sul palco è, infatti, il continuo delle immagini che scorrono su un grande schermo che campeggia alle spalle di Lardi. Un dialogo con Mosul e la testimonianza del docente iraqeno Azad Hassan, a cui l’Isis ha amputato una mano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nella fragilità delle nostre certezze ’The Seer’ di Milo Rau alla Pergola

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