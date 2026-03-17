Taylor Fritz ha dichiarato che il suo ginocchio, affetto da tendinite, non è ancora completamente guarito. Il tennista ha specificato che potrebbe dover rinunciare a tutta la stagione sulla terra battuta per permettere un recupero completo. La sua condizione fisica rimane una preoccupazione importante mentre valuta le prossime mosse per tornare in campo.

Taylor Fritz non ha ancora risolto del tutto la tendinite al ginocchio e rischia di dover rinunciare ad una parte importante della stagione nel tentativo di guarire in maniera definitiva. Il 28enne statunitense, numero 7 del ranking ATP, ha svelato infatti in un’intervista concessa a Tennis TV di non riscontrare dei progressi significativi rispetto ad inizio anno e starebbe valutando insieme al suo team di saltare tutti i tornei in programma sulla terra battuta. “ Continuo a gestire il mio ginocchio. Alcuni giorni va meglio di altri, e non so esattamente perché. A Dallas mi sentivo benissimo e non mi ha dato alcun fastidio durante tutto il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Taylor Fritz rivela: “Il ginocchio non è ancora guarito. Potrei rinunciare a tutta la stagione sul rosso”

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