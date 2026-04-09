Da sei settimane, il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si è intensificato, anche se attualmente si trova in una fase di tregua. Tuttavia, le tensioni continuano a provocare bombardamenti nel Libano e in altre aree della regione. Questa situazione sta influenzando i mercati finanziari, con i tassi sui mutui che potrebbero registrare un aumento nelle prossime settimane.

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran è iniziata sei settimane fa ed è al momento in una fase di tregua, anche se continuano a cadere bombe sul Libano e non solo. La guerra è stata posta in stand by, ma i suoi effetti sono pesantemente presenti nella vita quotidiana, fra rincari della benzina e delle merci e il Governo che si è privato di 1 miliardo di euro per procedere a due tagli delle accise. Ma uno dei punti più sensibili è anche quello dei mutui. Guerra e mutui, quali rischi. Per capirlo bisogna partire da lontano, dal famoso Stretto di Hormuz: è da lì che passa quasi un quinto del petrolio mondiale. Quando quell’area si destabilizza, il prezzo dell’energia reagisce subito. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - L’impatto sui mutui della guerra in Iran, i tassi rischiano un aumento

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