Durante la Settimana dell’Educazione, presso la Biblioteca Ungaretti di Manfredonia si terrà un incontro dedicato agli adolescenti, affrontando temi come le difficoltà sociali, i cambiamenti in corso e le possibili prospettive future. L’evento mira a creare un momento di confronto tra studenti, educatori e genitori, con l’obiettivo di analizzare le sfide che i giovani affrontano in questa fase della vita.

In occasione della Settimana dell'Educazione, Manfredonia si prepara ad accogliere un importante momento di confronto dedicato agli adolescenti, tra criticità, cambiamenti sociali e prospettive future. Giovedì 26 marzo alle ore 18:00, la Biblioteca Ungaretti ospiterà l'incontro-evento Adolescenti al confine tra sfide e futuro. Intervengono: il docente, criminologo e filosofo Flavio Leonardo Belvedere, il dirigente scolastico dell' I.P.E.O.A. "M. Lecce" di Manfredonia, Luigi Talenti, il vescovo Monsignor Franco Moscone, il sindaco Domenico La Marca e il comandante della Polizia Locale Maria Grazia Tino. La comunità educante, docenti, famiglie e operatori del settore, è invitata a partecipare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - “Adolescenti al confine tra sfide e futuro”: incontro presso la Biblioteca Ungaretti di Manfredonia

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