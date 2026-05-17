Roberto Vecchioni ha spiegato in un'intervista televisiva di aver avuto un malore mentre guardava una partita di calcio dell'Inter. Ha detto di aver avvertito un'improvvisa incapacità di muoversi, che lo ha preoccupato. L'artista ha quindi descritto i sintomi e le sensazioni vissute durante quell'episodio. Attualmente, non sono stati forniti dettagli specifici sulle sue condizioni di salute successive all'evento.

La paralisi improvvisa mentre guardava la sua Inter e la paura di morire. Roberto Vecchioni ha raccontato il malore che lo ha colpito nei mesi scorsi e che l’aveva costretto a sparire dalle scene, ripercorrendo quel momento in cui “non si muoveva più niente”. Il malore di Roberto Vecchioni “È successo che ero a metà tra di qua e di là” ha detto Roberto Vecchioni rispondendo a Massimo Gramellini in un’intervista a In altre parole. “Di là c’era il diavolo che tirava, di qua c’erano per fortuna tre cardiochirurghi molto bravi. La cosa fondamentale è che non ho visto tunnel con luci alla fine” ha detto al conduttore della trasmissione su La 7. Il cantautore Roberto Vecchioni La paralisi durante la partita dell’Inter Vecchioni ha svelato di essere stato colpito all’improvviso dal malore mentre era davanti alla Tv a guardare una partita. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Roberto Vecchioni ha avuto un malore mentre vedeva l'Inter, "Non riuscivo più a muovermi": come sta oggi

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