Talento di Prismari Guida Magic Commander | Strategie Upgrade e Carte Inedite
Il mondo di Magic: The Gathering si arricchisce di un nuovo mazzo dedicato alla scuola Prismari, un’ambientazione che richiama l’accademia di Strixhaven. Questo mazzo, pensato per il formato Commander, mette in risalto le capacità creative e magiche dei Prismari, con carte che combinano arte e potenza. La collezione include strategie specifiche, potenziamenti e alcune carte inedite, tutte inserite per ottimizzare le possibilità di gioco. L’attenzione si concentra sulla sinergia tra le magie artistiche e le meccaniche di combattimento.
L’accademia di Strixhaven torna protagonista con questo mazzo focalizzato sull’eccellenza visiva e magica dei Prismari. Talento di Prismari (Prismari Artistry) è un mazzo Blu-Rosso (Izzet) che si concentra sul “lanciare grandi incantesimi”, come vi avevamo anticipato nella guida più generica e meno “focused” scritta in occasione del lancio dell’espansione, contutti i mazzi commander precostruiti di Strixhaven in un solo articolo. A differenza dei classici deck Izzet che lanciano tante piccole magie, insomma, avrete ormai capito che questo mazzo punta a generare molto mana per lanciare incantesimi costosi e spettacolari. Vediamo allora... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Analisi Precon Quandrix Unlimited Commander Segreti di Strixhaven [MTG ITALIA]
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