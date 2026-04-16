Secrets of Strixhaven Commander | La Guida Completa ai Mazzi dell’Accademia di Magic the Gathering!

Da metropolitanmagazine.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo di Magic the Gathering, i mazzi di Commander dedicati a Strixhaven rappresentano una delle nuove proposte più attese. Questi set introducono vari mazzi tematici ispirati all'Accademia, con nuove carte e meccaniche specifiche. La loro uscita ha suscitato l'interesse di giocatori e collezionisti, anche grazie alle ristampe di alcune carte. La guida completa ai mazzi di questo set analizza le caratteristiche principali e le novità introdotte.

Non si tratta solo di una questione di valore monetario — anche se vedere certe ristampe fa un certo effetto — ma di una riprogettazione sostanziale delle dinamiche dei precon che finalmente “osa”: i cinque nuovi “mazzi precotti” per il formato Commander di Secrets of Strixhaven sono fenomenali, comunque li si guardi: dall’efficienza spietata dei Silverquill alle sinergie matematiche dei Quandrix, la strategia di ogni accademia è stata rielaborata per avere un impatto immediato e concreto, che mantenga l’essenza dei colori che contraddistinguono ciascuna scuola, ma con una ventata di freschezza. Wizards, insomma, ha proprio deciso di spingere sull’acceleratore, introducendo le magie “preparate” e un supporto agli archetipi che va ben oltre il semplice compitino.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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