Talenti senza barriere | folta partecipazione al teatro Arbostella prossimo appuntamento con Musikattiva il 21 maggio

Da salernotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio il Teatro Arbostella ha ospitato l’evento “Talenti senza barriere”, promosso dall’APS Musikattiva con il supporto del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ambito S5. L’iniziativa, inserita nel progetto finanziato dal programma PON Metroplus Città Intermedie, ha visto una partecipazione numerosa. La serata ha offerto uno spazio dedicato a talenti vari, evidenziando l’interesse del pubblico locale. Il prossimo appuntamento con Musikattiva è fissato per il 21 maggio.

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Gremito, ieri, sabato 16 maggio, il Teatro Arbostella, per l’evento “Talenti senza barriere”, organizzato dall’APS Musikattiva con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ambito S5, nell’ambito del finanziamento PON Metroplus Città Intermedie. L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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