Talenti senza barriere | folta partecipazione al teatro Arbostella prossimo appuntamento con Musikattiva il 21 maggio
Sabato 16 maggio il Teatro Arbostella ha ospitato l’evento “Talenti senza barriere”, promosso dall’APS Musikattiva con il supporto del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ambito S5. L’iniziativa, inserita nel progetto finanziato dal programma PON Metroplus Città Intermedie, ha visto una partecipazione numerosa. La serata ha offerto uno spazio dedicato a talenti vari, evidenziando l’interesse del pubblico locale. Il prossimo appuntamento con Musikattiva è fissato per il 21 maggio.
Gremito, ieri, sabato 16 maggio, il Teatro Arbostella, per l’evento “Talenti senza barriere”, organizzato dall’APS Musikattiva con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ambito S5, nell’ambito del finanziamento PON Metroplus Città Intermedie. L’iniziativa ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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