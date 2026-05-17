Talenti senza barriere | folta partecipazione al teatro Arbostella prossimo appuntamento con Musikattiva il 21 maggio

Sabato 16 maggio il Teatro Arbostella ha ospitato l’evento “Talenti senza barriere”, promosso dall’APS Musikattiva con il supporto del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno e dell’Ambito S5. L’iniziativa, inserita nel progetto finanziato dal programma PON Metroplus Città Intermedie, ha visto una partecipazione numerosa. La serata ha offerto uno spazio dedicato a talenti vari, evidenziando l’interesse del pubblico locale. Il prossimo appuntamento con Musikattiva è fissato per il 21 maggio.

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