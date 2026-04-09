Il 10 e l’11 aprile a Roma si terrà “Pythika”, una competizione artistica dedicata a talenti con e senza disabilità. Sono stati registrati 585 artisti e presentate 347 performance in gara. L’evento mira a dimostrare che la disabilità non rappresenta un ostacolo alla creatività e alla partecipazione artistica, promuovendo un’occasione di confronto tra diverse capacità e approcci alle arti.

585 artisti iscritti, 347 performance candidate: no, la disabilità non è una barriera, anzi. Il 10 e l’11 aprile si svolgono a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, la finale di “ Pythika – Giochi Pitici ”, la prima competizione artistica internazionale inclusiva per talenti con e senza disabilità, organizzata da L’arte nel Cuore con il patrocinio del ministro per le Disabilità e il sostegno di importanti realtà del mondo culturale e imprenditoriale. Protagonisti della manifestazione, ideata da Daniela Alleruzzo, Claudia Barcellona e Susi Zanon, saranno artisti con e senza disabilità che si esibiranno in prove di recitazione, danza e cantomusica con l’obiettivo di valorizzare il talento autentico e favorire concrete opportunità di inserimento nel mondo dello spettacolo, superando stereotipi e retorica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Senza barriere: il 10 e l’11 aprile a Roma arriva “Pythika”, la prima competizione artistica per talenti con e senza disabilità

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