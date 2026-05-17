A Modena, si preparano le visite del Presidente della Repubblica e della Premier, entrambi attesi in città per incontrare i feriti di un episodio violento avvenuto di recente. La Premier si recherà anche negli ospedali di Bologna. Durante le indagini, analizzando i dispositivi dell’aggressore, non sono stati riscontrati segnali di radicalizzazione. La situazione è sotto stretta osservazione delle forze dell’ordine, che monitorano la sicurezza e le attività legate alla visita istituzionale.

È un risveglio terribile per Modena. Negli occhi dei cittadini e non solo c'è ancora quanto accaduto ieri in pieno centro, quando il 31enne Salim El Koudri in auto ha falciato una decina di pedoni. La città attende Sergio Mattarella che già ieri aveva sentito il sindaco per avere notizie dei feriti ed esprimere vicinanza alla città. Il presidente della Repubblica visiterà le persone ricoverate: alle 12 è atteso all'ospedale Baggiovara di Modena e alle 13 all'ospedale Maggiore di Bologna. Con lui anche la premier Giorgia Meloni che ha annullato la visita a Cipro. Il bilancio di quanto successo in via Emilia è pesantissimo: otto feriti, cinque donne e tre uomini, quattro in condizioni molto gravi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Modena, attesi in città Mattarella e Meloni: faranno visita ai feriti | Nessun segno di radicalizzazione nei device dell'aggressore

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