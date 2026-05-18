Recentemente, l’ex presidente degli Stati Uniti ha visitato la Cina, attirando l’attenzione sulla questione di Taiwan. Durante gli incontri, si sono affrontate tematiche legate alle relazioni tra i due Paesi e alle tensioni sulla sovranità dell’isola. La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio e ha ripetutamente manifestato la volontà di riunificarla con l’uso di forza, mentre gli Stati Uniti hanno espresso il sostegno alla difesa dell’isola. La discussione si inserisce in un quadro di rivalità geopolitica e di crescente pressione internazionale.

Il recente viaggio di Donald Trump in Cina ha rimesso sotto i riflettori il dossier di Taiwan. “La questione di Taiwan è la questione più importante nelle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Se gestita male, le due nazioni potrebbero scontrarsi o addirittura entrare in conflitto”, ha detto Xi Jinping al presidente americano. In una successiva intervista a Fox News, lo stesso Trump ha parlato della questione. “Non sono interessato a che qualcuno diventi indipendente”, ha affermato. “Sapete, dovremmo percorrere 9.500 miglia per combattere una guerra. Non è quello che cerco. Voglio che si calmino. Voglio che la Cina si calmi”, ha aggiunto, precisando che la politica statunitense nei confronti di Taipei non è cambiata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Taiwan, la minaccia costante della Cina. Cosa si sono detti Trump e Xi

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Taiwan, alta tensione con la Cina. Pechino accusa il presidente Lai

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