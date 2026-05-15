Durante un incontro recente, l’ex presidente americano ha dichiarato che il leader cinese desidera aiutare a trovare una soluzione per la fine del conflitto in Iran e per riaprire lo Stretto di Hormuz. Queste affermazioni sono state fatte in un contesto di discussioni pubbliche, senza ulteriori dettagli sui metodi o sugli accordi specifici coinvolti. Non sono stati forniti commenti ufficiali da parte del governo cinese o di altre fonti sul contenuto di queste dichiarazioni.

Trump ha affermato che il presidente cinese Xi vorrebbe contribuire a negoziare per la fine della guerra in Iran e la riapertura dello Stretto di Hormuz. Trump aveva già espresso in precedenza la speranza che la Cina, in quanto principale partner commerciale dell’Iran, usasse la sua influenza per spingere Teheran a raggiungere un accordo alle condizioni statunitensi. “Ora che la porta del dialogo è stata aperta, non dovrebbe essere richiusa”, ha dichiarato venerdì il Ministero degli Esteri cinese in un comunicato, aggiungendo che la soluzione dovrebbe “tenere conto delle preoccupazioni di tutte le parti sulla questione nucleare iraniana”. “Le rotte marittime dovrebbero essere riaperte il prima possibile”, ha dichiarato il ministero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Cosa si sono detti Trump e il presidente cinese Xi

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