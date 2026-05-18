Il 22 maggio si avvicina e con questa data si avvicina anche la fine del taglio delle accise su benzina e diesel, misura che in passato ha portato a una riduzione temporanea dei prezzi alla pompa. Se non ci sarà una proroga, si prevede che i costi del carburante torneranno a salire, come già accaduto dopo la scadenza del primo maggio. La questione riguarda principalmente le conseguenze sui prezzi praticati nei distributori e il possibile impatto sul mercato dei carburanti.

Cosa succede al prezzo del carburante dal 22 maggio? Si sta per avvicinare la nuova scadenza del taglio delle accise su benzina e diesel e, come già accaduto il 1° maggio, senza una proroga della misura i prezzi torneranno a salire. La domanda è di quanto saliranno o quale sarà la prossima mossa dell’Esecutivo. Venerdì 19 maggio è prevista una riunione del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi e poco prima si terrà l’incontro con le imprese dell’autotrasporto, che presenteranno le loro richieste a tema carburanti, tra aiuti tramite il credito d’imposta e il differimento dei versamenti fiscali e contributivi per garantire liquidità immediata. Taglio accise: i prezzi di benzina e diesel. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Taglio delle accise in scadenza il 22 maggio, quanto costeranno benzina e diesel

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