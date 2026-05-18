Tagli agli organici Ata Vannini Uil | In Campania scuole sempre più in difficoltà
In Campania, sono stati annunciati tagli agli organici del personale ATA nelle scuole. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati, che evidenziano come questa misura possa influire sul funzionamento delle strutture scolastiche e sui servizi destinati a studenti e famiglie. La questione riguarda direttamente le risorse disponibili per garantire l’efficienza e la qualità delle attività scolastiche nella regione. La situazione viene monitorata da vicino da parte delle rappresentanze sindacali e delle istituzioni scolastiche.
“I tagli agli organici del personale ATA in Campania sono una scelta grave che rischia di compromettere ulteriormente il funzionamento delle scuole e la qualità dei servizi offerti a studenti e famiglie”. Lo afferma la Segretaria Generale della UIL Scuola Rua Campania, Roberta Vannini, al termine dell’informativa svoltasi presso l’USR Campania sugli organici ATA per l’anno scolastico 20262027. “La Campania perde 258 posti ATA, di cui ben 251 collaboratori scolastici e 7 assistenti amministrativi. Numeri che si traducono in maggiori carichi di lavoro, segreterie sempre più sotto pressione e scuole lasciate con personale insufficiente a garantire servizi essenziali e sicurezza”, sottolinea Vannini. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
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La conferma dei tagli agli organici del personale ATA per l’anno scolastico 2026/27 rappresenta un duro colpo per il nostro sistema d’istruzione. - Facebook facebook
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