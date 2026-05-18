Tagli agli organici Ata Vannini Uil | In Campania scuole sempre più in difficoltà

In Campania, sono stati annunciati tagli agli organici del personale ATA nelle scuole. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i sindacati, che evidenziano come questa misura possa influire sul funzionamento delle strutture scolastiche e sui servizi destinati a studenti e famiglie. La questione riguarda direttamente le risorse disponibili per garantire l’efficienza e la qualità delle attività scolastiche nella regione. La situazione viene monitorata da vicino da parte delle rappresentanze sindacali e delle istituzioni scolastiche.

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