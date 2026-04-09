Vannini Uil Scuola | Superare precarietà e rafforzare organici

Il congresso regionale della Uil Scuola Campania si terrà il 14 aprile a Napoli, con il tema “La scuola che tiene insieme il Paese”. Durante l’evento, un rappresentante della Uil Scuola ha sottolineato la necessità di superare la precarietà del personale e di rafforzare gli organici delle istituzioni scolastiche. L’obiettivo dichiarato è di ridare centralità alla scuola pubblica come elemento fondamentale della democrazia nel Paese.

Tempo di lettura: 2 minuti Ridare centralità alla scuola pubblica come infrastruttura democratica del Paese: è da qui che parte il congresso regionale della Uil Scuola Campania, in programma il 14 aprile a Napoli, dal titolo “La scuola che tiene insieme il Paese”. Un appuntamento che assume un chiaro valore politico e sindacale, in una fase segnata da criticità strutturali del sistema scolastico, tra precarietà diffusa, carenza di organici e necessità di investimenti su sicurezza e qualità dell’offerta formativa. Il Congresso rappresenta, al tempo stesso, un momento di sintesi del lavoro svolto e una piattaforma di rilancio dell’azione sindacale sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Vannini (Uil Scuola): “Superare precarietà e rafforzare organici” Giornata Educazione, D’Aprile (Uil Scuola): “Difendere il diritto allo studio significa rafforzare la scuola statale”Per D’Aprile, la scuola è una responsabilità pubblica e va sottratta alle logiche di mercato: “Nel mondo, dove l’istruzione viene privatizzata,... GPS 2026: inserimento, aggiornamento, valutazione titoli e sanzioni. Il punto di Roberta Vannini (UIL Scuola RUA)Graduatorie GPS 202628: Roberta Vannini UIL Scuola RUA ci spiega le novità dell'aggiornamento 202628. Sgambati-Vannini, male i tagli al personale della scuolaLa Uil e la Uil Scuola Campania esprimono forte preoccupazione per i tagli al personale scolastico previsti dalla nuova Legge di bilancio. Ridurre l'organico dell'autonomia di 5.660 docenti e di ... ansa.it Napoli, Scuola: il 14 aprile il Congresso Regionale UIL CampaniaNapoli, 9 Aprile – Ridare centralità alla scuola pubblica come infrastruttura democratica del Paese: è da qui che parte il Congresso regionale della UIL Scuola Campania, in programma il 14 aprile a ... sciscianonotizie.it