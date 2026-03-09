Taggia | 24 ore di preghiera continua al convento dei Domenicani

A Taggia, nel convento dei Domenicani, si terrà la XIII edizione delle 24 ore per il Signore, un evento di preghiera che si svolgerà dal venerdì 13 al sabato 14 marzo 2026. La Sala Capitolare ospiterà questa iniziativa, che coinvolgerà i partecipanti in un periodo continuativo di preghiera di 24 ore. L’evento è organizzato presso il convento dei Domenicani della città.

La Sala Capitolare del Convento dei Domenicani a Taggia ospiterà la XIII edizione delle 24 ore per il Signore, un evento di preghiera che si svolgerà dal venerdì 13 al sabato 14 marzo 2026. Dalle ore 16 del primo giorno fino alle ore 16 del giorno successivo, fedeli e visitatori potranno partecipare liberamente all’adorazione e alla confessione. L’iniziativa, ispirata da Papa Francesco e guidata dal tema scelto da Papa Leone tratto dal Vangelo di Giovanni, invita la comunità a riscoprire il dono della salvezza attraverso un momento di profonda riflessione spirituale. L’evento non è solo una celebrazione liturgica ma rappresenta un punto di incontro per la cittadinanza locale e i pellegrini della Riviera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

