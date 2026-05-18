Taekwondo | i piccoli campioni in gara a Catanzaro verso Roma

A Catanzaro si sono svolti i campionati regionali di taekwondo dedicati ai giovani atleti, con diverse società che si sono distinte sul tatami. I partecipanti hanno gareggiato in diverse categorie, arrivando da varie località della regione e dimostrando le proprie capacità tecniche e il livello di preparazione. L'evento ha visto l’utilizzo di caschetti elettronici, che saranno impiegati anche nelle prossime competizioni nazionali a Roma. Le società più rappresentate e vincenti sono state identificate durante la manifestazione.

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