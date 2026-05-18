Taekwondo | i piccoli campioni in gara a Catanzaro verso Roma
A Catanzaro si sono svolti i campionati regionali di taekwondo dedicati ai giovani atleti, con diverse società che si sono distinte sul tatami. I partecipanti hanno gareggiato in diverse categorie, arrivando da varie località della regione e dimostrando le proprie capacità tecniche e il livello di preparazione. L'evento ha visto l’utilizzo di caschetti elettronici, che saranno impiegati anche nelle prossime competizioni nazionali a Roma. Le società più rappresentate e vincenti sono state identificate durante la manifestazione.
? Domande chiave Chi sono le società che hanno dominato il podio a Catanzaro?. Come influenzerà l'uso dei caschetti elettronici la sfida a Roma?. Perché i tecnici hanno scelto proprio il Palagallo per questa prova?. Quali sono i prossimi passi dei piccoli atleti verso il Foro Italico?.? In Breve Atleti tra 6 e 10 anni testano corazze e caschetti elettronici al Palagallo.. Classifica generale vede prime quattro società Taekwondo Leuzzi, Hornets, Fun Sport e Taekwondo in Fiore.. Torneo funge da preparazione tecnica per l'appuntamento internazionale Kim e Liù a Roma.. Giancarlo Mascaro coordina la partecipazione di diverse società sportive di tutta la Calabria. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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