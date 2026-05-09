A Milano, in una zona frequentata dalla movida, una ragazza è stata vittima di violenza mentre era in compagnia degli amici. Due fratelli sono stati arrestati in relazione all'accaduto, mentre un altro soggetto avrebbe bloccato gli amici della ragazza durante l’evento. La vicenda è al centro di un’indagine delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo elementi per chiarire quanto accaduto.

In una zona nota della movida di Milano, una ragazza sarebbe stata violentata davanti agli amici che venivano bloccati da un altro soggetto “Avete una sigaretta?” È la domanda più scontata che un gruppo di amici possa ricevere all’uscita di una discoteca. Ma niente avrebbe potuto preparare i ragazzi, che si trovavano in una nota zona delle movida di Milano, a ciò che sarebbe successo dopo quella domanda. Era l’8 aprile scorso e la serata era quasi giunta al termine, quasi all’alba, infatti,un gruppo di amici formato da una ragazza e due ragazzi è stato avvicinato da altri due soggetti, presumibilmente due fratelli di origine ucraina: uno di 17 anni e l’altro di 21.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, ragazza violentata sotto gli occhi degli amici: arrestati due fratelli

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