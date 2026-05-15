Italiani morti alle Maldive l'immersione doveva durare un'ora non sono mai riemersi parla il testimone

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un testimone presente sulla nave che trasportava i cinque italiani deceduti alle Maldive ha riferito che i naufraghi si sono immersi alle 11 e, quando un'ora dopo non erano ancora riemersi, è iniziata la ricerca con la barca. L'incidente è avvenuto durante un’immersione programmata, che avrebbe dovuto durare circa un’ora. La barca si trovava vicino all’area di immersione e si è attivata immediatamente una ricerca dopo aver constatato la scomparsa dei sub. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità locali.

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La testimonianza di uno dei presenti della Duke of York, l'imbarcazione sulla quale si trovavano i cinque italiani morti ieri alle Maldive: "Si sono tuffati alle 11 e quando intorno alle 12 non li abbiamo visti riemergere abbiamo iniziato a cercarli con la barca". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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