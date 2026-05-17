Sub italiani morti alle Maldive il team finlandese per il recupero Rientrati i 20 italiani del Duke of York

Alle Maldive, il team finlandese incaricato del recupero ha iniziato le operazioni dopo la morte di alcuni sub italiani durante un’immersione vicino all’isola di Alimathà. Nel frattempo, i venti italiani a bordo dello yacht Duke of York sono stati riportati all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 20, dopo essere stati coinvolti nell’incidente che ha coinvolto cinque sub dispersi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle operazioni di soccorso e sulle condizioni dell’incidente.

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