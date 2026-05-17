Sub italiani morti alle Maldive il team finlandese per il recupero Rientrati i 20 italiani del Duke of York
Alle Maldive, il team finlandese incaricato del recupero ha iniziato le operazioni dopo la morte di alcuni sub italiani durante un’immersione vicino all’isola di Alimathà. Nel frattempo, i venti italiani a bordo dello yacht Duke of York sono stati riportati all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 20, dopo essere stati coinvolti nell’incidente che ha coinvolto cinque sub dispersi. La vicenda ha attirato l’attenzione sulle operazioni di soccorso e sulle condizioni dell’incidente.
(Adnkronos) – Sono atterrati all’aeroporto di Malpensa poco dopo le 20 i venti italiani che si trovavano a bordo dello yacht Duke of York insieme ai cinque subacquei dispersi durante un’immersione al largo dell’isola di Alimathà, alle Maldive. Il gruppo ha fatto rientro in Italia con un volo partito da Malé e con scalo a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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