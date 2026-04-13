Fausto Lama ha annunciato la fine della collaborazione con i Coma Cose, spiegando che tra loro ci sono state difficoltà legate alla differenza d’età e ai problemi nel lavorare insieme. Lama ha dichiarato che “Cuoricini” parla di ciò che si è rotto e che, secondo lui, era scritto nelle stelle che questa relazione sarebbe finita. Dopo anni di lavoro condiviso, ora si dedica a un nuovo progetto che si sta sviluppando nel corso del 2026.

Dopo anni di percorso condiviso con i Coma Cose, Fausto Lama torna a sviluppare un progetto che si sta svelando brano dopo brano nel corso del 2026. L’ultimo singolo si intitola “ Giovani Bukowski “. “Questa canzone non parla di droga. Parla di te quanto di me. – ha dichiarato il cantautore – Perché oggi siamo tutti dipendenti da qualcosa che non ammettiamo: dal consenso, dalla performance, dalla paura di non esserci. Viviamo in un mondo intossicato da una positività che la maggior parte delle volte è solo scenografia, spesso empatizziamo cose che nemmeno ci interessano pur di ‘appartenere’. ‘Giovani Bukowski’ parla di chi vuole evolvere da un ambiente che si spegne nella ripetitività e della solitudine di chi fa del cambiamento la propria normalità”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cuoricini parla di quello che si è rotto. Era scritto nelle stelle che sarebbe finita. Ha fatto male, tra la differenza d’età e le difficoltà di lavorare comunque insieme”: parla Fausto Lama

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